В сети уже обнародовали соответствующие кадры. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Ясиноватой

Телеграмм-каналы начали писать о взрыве еще в 8 утра. Однако, где именно он произошел, почему-то не уточнили. В сети уже распространили фото и видео со столбом черного дыма.

Пропагандистские СМИ заявляют, что в городе якобы "прилет". Ну и, конечно, не обошлось без обвинений. Оккупанты традиционно распространяют басни о якобы "обстреле" украинскими военными.

Над Ясиноватой черный дым: смотрите видео

Заметим, что же произошло, неизвестно. Однако, не стоит забывать, как российские захватчики любят покурить там, где нужно, или бомбить самих себя, или сбить свою же авиацию, а еще террористически бить по жилым домам, пытаясь цинично и абсурдно обвинить наше государство.

Где расположена Ясиноватая: смотрите на карте

В Мариуполе раздавались взрывы

Утром 13 мая во временно оккупированном Мариуполе также слышали по меньшей мере два мощных взрыва. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. Интересно, что позже в Мариуполе даже завыли сирены.