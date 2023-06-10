Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, після перемоги доведеться зносити усі будівлі в Авдіївці та будувати нові.

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"Цілого у місті точно нічого нема. На жаль, маю констатувати той факт, що після перемоги потрібно буде все наново будувати. Будівель, які б підлягали відновленню, нема. Доведеться все місто зносити та заново будувати", – зауважив він.

Нема проблем із гуманітарною допомогою

Барабаш зазначив, що у місті достатньо харчових продуктів, працює медицина. У місті працює магазин, який має непоганий асортимент. Крім того, є можливість розрахуватись карткою.

Начальник Авдіївської МВА підкреслив, що у місті є резерви всього необхідного, якого вистачатиме приблизно на два місяці. Резерви постійно оновлюють на випадок, якщо не буде можливості завозити все необхідне.

Він стверджує, що в Авдіївці нема проблем із гуманітарною допомогою. Офіс Президента України, військова адміністрація, міжнародні організації, волонтери активно везуть допомогу для мешканців міста. Раніше її роздавали лише в Авдіївці, а зараз відкрили хаби в інших регіонах.

Ми почали відривати хаби у більш спокійних громадах Донецької, Дніпропетровської областей, де є компактне проживання наших містян. Це спрацювало. Тоді за півтора місяця з Авдіївки виїхало майже 800 людей. У них був стимул виїжджати, бо тут так само надають гуманітарну допомогу,

– сказав посадовець.

Барабаш про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео

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