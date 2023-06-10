Про це 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що кадирівці навіть знімали відео, що вони нібито на Авдіївському напрямку.

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"Постановні оці відосікі, як вони з якоїсь гармати нібито по Авдіївці стріляють", – розповів Барабаш.

Однак цих підрозділів немає на напрямку Авдіївки. Кадирівці не беруть участі в бойових діях. Можливо, вони лише сидять у тилу, але не більше.

Коли ці відео дивитися, там, де є дійсно "Ахмат – сила", як вони себе називають, там дуже багато прапорів, дуже багато шевронів і оцієї показової бутафорії. На тому відео того не було,

– зауважив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

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Це свідчить про те, що, найімовірніше, на цьому відеозаписі були кавказці з інтернаціональної бригади ворога.

"Яка, як вони кажуть, "тримає напрямок на Авдіївській промці", – зауважив Віталій Барабаш.

На Авдіївському напрямку з'явилися, зокрема, підрозділи окупантів "Шторм Z". Це підтверджують і перехоплення розмов ворога. Ці російські бійці вже неодноразово потрапляли в полон до ЗСУ.

Ситуація на фронті на Авдіївському напрямку