Про це 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що кадирівці навіть знімали відео, що вони нібито на Авдіївському напрямку.
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"Постановні оці відосікі, як вони з якоїсь гармати нібито по Авдіївці стріляють", – розповів Барабаш.
Однак цих підрозділів немає на напрямку Авдіївки. Кадирівці не беруть участі в бойових діях. Можливо, вони лише сидять у тилу, але не більше.
Коли ці відео дивитися, там, де є дійсно "Ахмат – сила", як вони себе називають, там дуже багато прапорів, дуже багато шевронів і оцієї показової бутафорії. На тому відео того не було,
– зауважив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.
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Це свідчить про те, що, найімовірніше, на цьому відеозаписі були кавказці з інтернаціональної бригади ворога.
"Яка, як вони кажуть, "тримає напрямок на Авдіївській промці", – зауважив Віталій Барабаш.
На Авдіївському напрямку з'явилися, зокрема, підрозділи окупантів "Шторм Z". Це підтверджують і перехоплення розмов ворога. Ці російські бійці вже неодноразово потрапляли в полон до ЗСУ.
Ситуація на фронті на Авдіївському напрямку
- Росіяни зосереджують свої зусилля, щоби повністю окупувати Донецьку та Луганську області. В епіцентрі фронту протягом 9 червня відбулося 34 бойових зіткнення.
- На Авдіївському напрямку окупанти намагалися наступати біля Сєверного. Однак, це їм не вдалося.
- Ворог завдав ударів з авіації неподалік Василівки, Первомайського та Невельського на Донеччині.
- З артилерії росіяни обстріляли райони Новодонецького, Бердичів, Авдіївки, Водяного, Невельського і Первомайського Донецької області.