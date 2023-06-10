Протягом минулої доби в епіцентрі фронту відбулось 34 бойових зіткнення. Про ситуацію на полі бою прозвітували у Генштабі. Стежити за тим, як змінюється лінія фронту можна за допомогою карти Deepstate, інформує 24 Канал.

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За даними Міноборони, на Бахмутському напрямку ворог стягує резерви та намагається утримати займані позиції. Крім того, противник робить спроби атакувати, але йому не вдається.

Натомість наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку.

Що відбувається поблизу Бахмута: карта