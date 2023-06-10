За прошедшие сутки в эпицентре фронта произошло 34 боевых столкновения. О ситуации на поле боя отчитались в Генштабе. Следить за тем, как меняется линия фронта можно с помощью карты Deepstate, информирует 24 Канал.

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По данным Минобороны, на Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Кроме того, противник предпринимает попытки атаковать, но ему не удается.

Наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления.

Что происходит вблизи Бахмута: карта