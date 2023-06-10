За прошедшие сутки в эпицентре фронта произошло 34 боевых столкновения. О ситуации на поле боя отчитались в Генштабе. Следить за тем, как меняется линия фронта можно с помощью карты Deepstate, информирует 24 Канал.

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Северское и Слобожанское направления. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Усиливает состав группировки прикрытие границы благодаря силам подразделений территориальных войск. За прошедшие сутки враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бударки Харьковской области. Совершил также минометные и артиллерийские обстрелы 36 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Купянское направление. Захватчики нанесли авиационные удары по Котляровке Харьковской области и Стельмаховке на Луганщине. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

Лиманское направление. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Веселого. Нанес авиаудары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевку, Дроновку, Северск, Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы потерпели Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление. Противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Курдюмовка, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы 11 населённых пунктов.

По данным Минобороны, на Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Кроме того, противник предпринимает попытки атаковать, но ему не удается.

Наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления.

Что происходит вблизи Бахмута: карта

Авдеевское направление. Противник предпринял неудачные попытки наступления недалеко от Северного. Нанес авиационные удары в районе Васильевки, Первомайского и Невельского Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское и Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление. Украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

Шахтерское направление. Враг нанес авиационные удары в районе Великой Новоселки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

Запорожский и Херсонский направления. Противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Времевки, Новоселки, Новополя Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного в Запорожье. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.