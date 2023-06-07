Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, військові відважно боронять українську землю від російських загарбників.

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Російська армія використовує різні підрозділи для штурмових дій. Зокрема, на Таврійському напрямку фіксують як кадрову російську армію, так і загони кадирівців.

Чим відрізняється російська армія від кадирівців

Як наголосив Шершень, між підрозділами російської армії та кадирівців є певна різниця. Часто її можна побачити безпосередньо у боях.

Коли підрозділи регулярної російської армії отримують по зубах, то починають тікати. І навіть не забирають поранених. В кадирівців після бою відправляється група, умовно, з 8 людей,

– зазначив Шершень.

Дивіться розмову з Валерієм Шершнем на ютубі 24 Каналу

Четверо займаються евакуацією, а інша частина – намагається організувати оборону. Вони забирають як поранених, так і вбитих.

Зверніть увагу! На початку червня до Мар'їнки Донецької області перекинули загін кадирівців "Схід-Ахмат". Вони намагаються рухатися великими групами за підтримки бронетехніки. Однак Валерій Шершень був переконаний, що надовго кадирівців не вистачить.

Деякі кадирівці вже "здулися": коротко