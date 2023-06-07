Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, військові відважно боронять українську землю від російських загарбників.
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Російська армія використовує різні підрозділи для штурмових дій. Зокрема, на Таврійському напрямку фіксують як кадрову російську армію, так і загони кадирівців.
Чим відрізняється російська армія від кадирівців
Як наголосив Шершень, між підрозділами російської армії та кадирівців є певна різниця. Часто її можна побачити безпосередньо у боях.
Коли підрозділи регулярної російської армії отримують по зубах, то починають тікати. І навіть не забирають поранених. В кадирівців після бою відправляється група, умовно, з 8 людей,
– зазначив Шершень.
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Четверо займаються евакуацією, а інша частина – намагається організувати оборону. Вони забирають як поранених, так і вбитих.
Деякі кадирівці вже "здулися": коротко
- Українська армія продовжує потужно знищувати російських загарбників на окупованих територіях. Лише за минулу добу, 5 червня, на "концерт Кобзона" відправилися ще 800 росіян. А загалом українські військові вже знищили 211 150 російських окупантів.
- Також Росія вже втратила величезну кількість техніки. Це – 3860 танків, 7543 бойових броньованих машин, 3603 артилерійських систем, 590 РСЗВ, 351 засіб ППО, 299 гелікоптерів, 313 літаків, 3213 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 18 кораблів та катерів, 6332 автомобільної техніки та автоцистерн.
- Також українські військові завдали втрат загонам кадирівців, яких відправили воювати на одну з ділянок Таврійського напрямку. Особливо сильно дісталося окупантам з 78-го моторизованого полку спецпризначення "Сєвєр-Ахмат".
- Найближчим часом деякі підрозділи кадирівців мають відправитися на планову ротацію.