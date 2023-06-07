Об этом 24 Каналу рассказал представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, военные смело защищают украинскую землю от российских захватчиков.

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Российская армия использует разные подразделения для штурмовых действий. В частности, на Таврическом направлении фиксируют как кадровую российскую армию, так и отряды кадыровцев.

Чем отличается российская армия от кадыровцев

Как подчеркнул Шершень, между подразделениями российской армии и кадыровцев есть определенная разница. Часто ее можно увидеть прямо в боях.

Когда подразделения регулярной российской армии получают по зубам, то те начинают убегать. И даже не забирают раненых. В кадыровцев после боя отправляется группа, условно, из 8 человек,

– отметил Шершень.

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Четверо занимаются эвакуацией, а другие пытаются организовать оборону. Они уносят как раненых, так и убитых.

Обратите внимание! В начале июня в Марьинку Донецкой области перекинули отряд кадыровцев "Восток-Ахмат". Они пытаются двигаться по большим группам при поддержке бронетехники. Однако Валерий Шершень был убежден, что надолго кадыровцев не хватит.

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