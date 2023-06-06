Об этом 24 Каналу рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, россияне пытаются прощупать ситуацию. Однако они продолжают нести безумные потери.
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"На Авдеевском направлении в течение суток враг 18 раз атаковал наши позиции, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию. Противник обстреливает также населенные пункты, граничащие с линией столкновения", – отметил Шершень.
Однако ВСУ не оставляют это без ответа. На одном только Таврическом направлении защитники уничтожили более трех вражеских рот, а также 55 единиц техники.
Какая сейчас ситуация на Востоке
Самые тяжелые бои происходят у Бахмута и вокруг него. Однако есть и другие горячие точки.
"Марьинка остается горячей точкой №2. Иногда враг вспоминает также об Авдеевке, где пытается вести атакующие действия", – добавил Шершень.
ВСУ продвигаются на Донбассе
- Восток уже некоторое время остается эпицентром боевых действий. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ осуществили успешное продвижение на нескольких направлениях, в том числе и на Бахмутском.
- Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал об удачной работе 3 отдельной штурмовой бригады. Танки бойцов разнесли посадку с россиянами во время штурма позиций врага на Бахмутском направлении.
- Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что ситуация на отдельных участках фронта в Луганской области остается тяжелой. Однако в последние дни на этом направлении ВСУ имели определенные достижения.