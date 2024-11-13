Сейчас представитель диктатора Дмитрий Песков объяснил причину того, почему этот диалог до сих пор не состоялся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Почему Путин не говорил с Трампом

Как пояснил пресс-секретарь Владимира Путина, Москва на сегодня не получала запросов о возможном разговоре между диктатором и Трампом, который уже успел провести ряд телефонных разговоров с лидерами разных стран.

Запросов на разговор с Путиным от команды Трампа пока не поступало,

– цитируют Пескова росСМИ.

Что этому предшествовало

Недавно Владимир Путин впервые высказался относительно победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он поздравил республиканца с успехом и тем, что тот совсем скоро займет главный пост в Соединенных Штатах.

Он, отвечая на вопрос, заявил, что якобы готов разговаривать с Трампом: "Мне не стыдно и со своей стороны позвонить ему, просто не делаю этого, поскольку лидеры западных государств сначала каждую неделю мне звонили, а потом перестали".