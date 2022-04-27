Владимир Зеленский поблагодарил Джоко Видодо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, глава государства выразил благодарность за устойчивую позицию Индонезии в ООН.

Заметьте США продвигают участие Зеленского в саммите G20 в Индонезии, – СМИ

Видодо пригласил Зеленского на саммит G20

Владимир Зеленский сообщил, что президент Индонезии во время телефонного разговора пригласил его на саммит лидеров "Большой двадцатки".

Провел переговоры с Президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20,

– сообщил Зеленский.

Напомним, по информации западных СМИ, США продвигают идею участия Владимира Зеленского на саммите G20 и большинство стран поддерживают эту идею. Однако среди членов "Большой двадцатки" есть Россия.

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