Володимир Зеленський подякував Джоко Відодо за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Крім того, глава держави висловив вдячність за стійку позицію Індонезії в ООН.

Зауважте США просувають участь Зеленського у саміті G20 в Індонезії, – ЗМІ

Відодо запросив Зеленського на саміт G20

Володимир Зеленський повідомив, що президент Індонезії під час телефонної розмови запросив його на саміт лідерів "Великої двадцятки".

Провів перемовини з Президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20,

– повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що за інформацією західних ЗМІ, США просувають ідею участі Володимира Зеленського на саміті G20 і більшість країн підтримують цю ідею. Однак серед членів "Великої двадцятки" є Росія.

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