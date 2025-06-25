Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Ермака в его телеграм-канале.
К теме Ситуация вышла из-под контроля: Трамп выступил на закрытом заседании и вспомнил Украину
О чем говорили Зеленский и Трамп на встрече
Андрей Ермак рассказал, что состоялась очень теплая и конструктивная встреча президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом.
Много обсудили вопросов относительно будущего мировой безопасности, проговорили пути завершения войны. Также говорили об обороне Украины и сотрудничестве, в том числе и экономическом в рамках соглашения (о полезных ископаемых – 24 Канал).
Глава Офиса Президента поблагодарил президента США и весь американский народ за поддержку нашей страны.
"Правда и справедливость всегда побеждают", – резюмировал чиновник.
Что еще известно о встрече президентов Украины и США
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу заявил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях саммита в Гааге длилась примерно 50 минут.
Украинский лидер, высказываясь о встрече, заметил, что встреча с Трампом получилась длительной и содержательной, и удалось охватить действительно все значимые вопросы. В частности, это и защита украинцев, и путь к прекращению огня.
Дональд Трамп назвал встречу "приятной". Американский лидер отметил, что Зеленский "был очень милым, как никогда".