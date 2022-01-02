Британец рассказал, что его дочь и ее муж смотрели в сети видео противников вакцинации.

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Мужчин обвиняет в смерти дочери антивакцинаторов

В роликах антивакцинаторы убеждали людей, что прививка от COVID-19 опасна для беременных, потому что "убьет ребенка". Женщина поверила в это. Она была не против прививки, однако из-за роликов откладывала вакцинацию.

В конце ноября британка заболела коронавирусом. В тяжелом состоянии ее госпитализировали 2 декабря. На следующий день женщина умерла из-за осложнений от коронавируса.

К счастью, врачи смогли спасти младенца беременной. Ребенок до сих пор в больнице. Кроме того, у умершей остался еще 2-летний сын.

"Когда Седи забирала скорая, то я слышал, как она говорила фельдшеру, что хочет вакцинироваться", – отметил отец покойной. Он убежден, что люди должны делать свой выбор на основе фактов, прислушиваясь к мнению экспертов, а не тех, кто записывает ролики в соцсетях.

Смерть беременных от коронавируса в Украине

Во Львове в ноябре скончалась 23-летняя беременная женщина. Известно, что никаких патологий у нее не было, однако она не имела и прививки от коронавируса.

В Хмельницкой инфекционной больнице не смогла одолеть COVID-19 многодетная мама. Она умерла, ожидая очередного пополнения. Прививку от коронавируса тоже не делала.

В конце месяца в городе Южный Одесской области от коронавируса умерла еще одна беременная женщина. Муж умершей обвинил в случившемся медиков. Они не обратили особого внимания на состояние беременной женщины и потеряли время.

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