Британець розповів, що його донька та її чоловік дивилися у мережі відео противників вакцинації.

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Чоловіків звинувачує у смерті дочки антивакцинаторів

У роликах антивакцинатори переконували людей, що щеплення від COVID-19 небезпечне для вагітних, бо "б'є дитину". Жінка повірила у це. Вона була не проти щеплення, проте через ролики відкладала вакцинацію.

Наприкінці листопада британка захворіла на коронавірус. У важкому стані її госпіталізували 2 грудня. Наступного дня жінка померла через ускладнення від коронавірусу.

На щастя, лікарі змогли врятувати немовля вагітної. Дитина і досі у лікарні. Крім того, у померлої залишився ще 2-річний син.

"Коли Седі забирала швидка, то я чув, як вона говорила фельдшеру, що хоче вакцинуватись", – зазначив батько покійної. Він переконаний, що люди повинні робити свій вибір на основі фактів., прислухаючись до думки експертів, а не тих, хто записує ролики у соцмережах.

Смерть вагітних від коронавірусу в Україні

У Львові у листопаді померла 23-річна вагітна жінка. Відомо, що жодних патологій у неї не було, однак вона не мала і щеплення від коронавірусу.

У Хмельницькій інфекційній лікарні не змогла побороти COVID-19 багатодітна мама. Вона померла, очікуючи на чергове поповнення. Щеплення від коронавірусу також не робила.

Наприкінці місяця в місті Южне, що на Одещині, від коронавірусу померла ще одна вагітна жінка. Чоловік померлої звинуватив у тому, що трапилося медиків. Вони не звернули особливої уваги на стан вагітної жінки та втратили час.

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