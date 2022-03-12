В целом, вероятность привлечения войск Беларуси пока достаточно низкая. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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По его мнению, максимальное количество войск, которое смог бы привлечь Александр Лукашенко – 5-6 тысяч военных. Если войска зайдут на Волынь, то украинцы дадут отпор и на этом направлении.

Говорить о том, что белорусская армия, зайдя на территорию Украины, начнет сразу сдавать – я бы пока так не говорил. Несмотря на все – это армия, люди, которые учились и знают, что они делают, достаточно слаженно,

– отметил Денисенко.

Он объяснил, что белорусские военные напуганы, ведь знают как никто, сколько в Украине уже погибло рашистов. Белорусская армия – это не та армия, которую надо столь сильно остерегаться, чтобы мы переживали.

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Кроме того, по словам Денисенко, для Лукашенко это очень невыгодная история. Население Беларуси не поддерживает эту войну и не хочет терять своих военных. Белорусы вряд ли верят, что Украина действительно планировала напасть на Беларусь, как об этом заявляют Лукашенко и Путин.

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