Белорусский диктатор Александр Лукашенко уже сделал свой выбор. Об этом в эфире 24 канала заявил представитель белорусской оппозиции Франак Вячорка.

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Он пояснил, что самопровозглашенный президент мог отойти еще в 2020 году, остаться в истории как кровавый диктатор, тиран. Однако из-за вероятного вторжения в Украину он получит статус еще и нападающего, убийцы и агрессора.

Лукашенко уже выбрал все, что можно было выбрать. Я думаю, что уже сейчас ему отступать некуда,

– подчеркнул белорусский оппозиционер.

По мнению Вячорки, для Лукашенко и Путина – это последняя война. Именно поэтому они поднимают ставки.

Он напомнил также, что против Лукашенко уже действуют мощные санкции и это уже чувствует экономика Беларуси. Однако Европа должна понимать, что Путин и Лукашенко не остановятся только на Украине.

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