Загалом вірогідність залучення військ Білорусі наразі досить низька. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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На його думку, максимальна кількість військ, яку таки зміг би залучити Олександр Лукашенко – 5 – 6 тисяч військових. Якщо війська таки зайдуть на Волинь, то українці дадуть відсіч і на цьому напрямку.

Говорити про те, що білоруська армія зайшовши на територію України почне відразу здавати – я б поки що так не говорив. Попри все – це армія, люди, які навчались і знають, що вони роблять, достатньо злагоджено,

– наголосив Денисенко.

Він пояснив, білоруські військові налякані, адже знають як ніхто скільки в Україні вже загинуло рашистів. Білоруська армія – це не та армія, яку треба настільки сильно остерігатись, щоб ми переживали.

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Крім того, за словами Денисенко, для Лукашенка це вкрай невигідна історія. Населення Білорусі не підтримує цю війну й не хоче втрачати свої військових. Білоруси навряд чи вірять, що Україна справді планувала напасти на Білорусь, як про це заявляють Лукашенко і Путін.

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