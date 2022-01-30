Однако менее чем за 24 часа девушка якобы осознала свою вину и записала видео, в котором отметила, что была неправа. Ролик обнародовали в телеграм-канале "Невідомий Патріот".

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Я имела неосторожность плохо высказаться об украинском языке и украинском флаге. Считаю, что это было неверно, особенно будучи дочерью участника АТО я не имела на это право,

– сказала Шишкина.

В то же время она призвала "не повторять ее ошибок, учитывая нашу геополитическую ситуацию".

Обратите внимание! Телеграм-канал "Невідомий Патріот" пишет, что Шишкину вроде бы уже уволили с телеканала"Рада". Там она занимала должность ассистентки главного редактора.

Шишкина извинилась за слова о языке и флаге: смотрите видео