Однак менш ніж за 24 години дівчина нібито усвідомила свою провину та записала відео, в якому зазначила, що була неправа. Ролик оприлюднили у телеграм-каналі "Невідомий Патріот".
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Я мала необережність погано висловитися про українську мову та український прапор. Вважаю, що це було невірно, особливо будучи донькою учасника АТО я не мала на це право,
– сказала Шишкіна.
Водночас вона закликала "не повторювати її помилок, зважаючи на нашу геополітичну ситуацію".
Шишкіна вибачилася за слова про мову та прапор: дивіться відео