Об этом Фиала рассказал в интервью. Он отметил, что в управлении компании деньги Сороса составляют лишь 2%.
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Деньги Сороса занимают 20 миллионов – Фиала
Говорить, что мы какая-то рука Сороса – это преувеличение. У нас в управлении своих денег и денег соинвесторов около 1 миллиарда долларов, и из них деньги Сороса занимают 20 миллионов,
– отметил Фиала.
Что до личного общения с Соросом, то Фиала отметил, что они познакомились в 2014 году в Нью-Йорке. Во время встречи директор украинской инвестиционной компании познакомил американца с тем, что происходит в Украине – в частности, в сфере макроэкономики и инвестиций. Уже через неделю после этого коллеги Сороса заявили о пожеланиях оформить инвестфонд.
Компания Сороса вложил 30 миллионов долларов
По словам Фиалы, тогда компания Сороса вложил в Dragon Capital New Ukraine Fund 30 миллионов долларов. Кроме этого, Сорос инвестировал еще 10 миллионов долларов в компанию Dragon Capital по недвижимости – NUPEH. Ей принадлежит 5 объектов в Киеве.
Фиала отметил, что Сорос "не подарил деньги, а инвестировал их", поэтому компания уже выплатила ему большие дивиденды.
Фиала стал владельцем "УП" в конце мая
Отметим, что 26 мая стало известно, что Томаш Фиала стал новым владельцем "Украинской правды". Все корпоративные права на издание и все его активы перешли к группе компаний Dragon Capital. Команда СМИ и руководство продолжат работу в обычном формате.