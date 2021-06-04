Об этом Фиала рассказал в интервью. Он отметил, что в управлении компании деньги Сороса составляют лишь 2%.

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Деньги Сороса занимают 20 миллионов – Фиала

Говорить, что мы какая-то рука Сороса – это преувеличение. У нас в управлении своих денег и денег соинвесторов около 1 миллиарда долларов, и из них деньги Сороса занимают 20 миллионов,

– отметил Фиала.

Что до личного общения с Соросом, то Фиала отметил, что они познакомились в 2014 году в Нью-Йорке. Во время встречи директор украинской инвестиционной компании познакомил американца с тем, что происходит в Украине – в частности, в сфере макроэкономики и инвестиций. Уже через неделю после этого коллеги Сороса заявили о пожеланиях оформить инвестфонд.

Компания Сороса вложил 30 миллионов долларов

По словам Фиалы, тогда компания Сороса вложил в Dragon Capital New Ukraine Fund 30 миллионов долларов. Кроме этого, Сорос инвестировал еще 10 миллионов долларов в компанию Dragon Capital по недвижимости – NUPEH. Ей принадлежит 5 объектов в Киеве.

Фиала отметил, что Сорос "не подарил деньги, а инвестировал их", поэтому компания уже выплатила ему большие дивиденды.

Интересно! Фиала охарактеризовал Сороса, как настроенного "антироссийски и антидиктаторски". Инвестор и филантроп хочет, чтобы Украина наконец оторвалась от советского прошлого.

Фиала стал владельцем "УП" в конце мая

Отметим, что 26 мая стало известно, что Томаш Фиала стал новым владельцем "Украинской правды". Все корпоративные права на издание и все его активы перешли к группе компаний Dragon Capital. Команда СМИ и руководство продолжат работу в обычном формате.