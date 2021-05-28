Главный редактор УП отметила, что для нее издание – часть жизни. Об этом она сообщила в интервью Олесе Бацман.

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"О том, что Елена хочет сменить владельца издания, я узнала относительно недавно от Елены, поскольку встал вопрос заключения редакционного соглашения, которое мы подписали. Елена мне сообщила, попросила не разглашать эту информацию. Я готовила редакционное соглашение", – сказала Севгиль Мусаева.

"Были шок, удивление"

Журналистка рассказала, что до сих пор не до конца приняла тот факт, что у "Украинской правды" сменился владелец. По ее словам, реакция на известие о продаже у нее была "разной".

Для меня УП больше, чем работа, это часть жизни, которая вплетена в мою судьбу. В чем-то она даже сакральная, потому что я очень повзрослела и выросла за время работы в издании. Семь лет – это большой кусок жизни. Конечно, были шок, удивление. Наверное, я прошла все стадии. Есть принятие? Я еще не знаю, честно говоря. Для меня это еще какой-то не совершенный факт,

– отметила главная редакторша УП.

Обратите внимание! Севгиль Мусаева работает главным редактор "Украинской правды" с 2014 года. До недавнего времени владельцем издания была Елена Притула.

Продажа "Украинской правды": что известно

Основатель "Украинской правды" Елена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, которое предусматривает, что 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital. Отныне Фиала – новый владелец "Украинской правды".

Команда СМИ во главе с главной редакторшей Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше. Сотрудничество с Еленой Притулой тоже сохранится, она будет продолжать выполнять роль редактора-основательницы.

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