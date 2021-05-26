Чех Томаш Фиала уже много лет работает в Украине и такое впечатление, что был здесь всегда. Именно на родине Кобзаря он заработал самое большое свое состояние и создал собственную бизнес-империю. Сейчас к ней добавилась "Украинская правда". Кто такой Томаш Фиала и для чего ему популярный украинский сайт с репутацией и высокой миссией – читайте в материале.

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Биография Томаша Фиалы

Томаш Фиала родился 13 мая 1974 года в чешском городе Брно (тогда это была Чехословакия, которая находилась под советским влиянием). Жить в тоталитарном государстве юноше не нравилось и он был среди участников Бархатной революции, победа которой вернула чехов и словаков к демократии.

Томаш Фиала стал владельцем "УП":

После победы революции в Чехословакии прошли успешные либеральные реформы, западные инвесторы начали активно вкладывать в страну, что позволило ей безболезненно вернуться в клуб успешных стран с успешной экономикой, свободным рынком и демократией.

Молодой Фиала был активным участником этих процессов. Он выбрал карьеру финансиста – работал в чешских филиалах немецких банков. После Bayerische Vereinsbank Фиала перешел к недавно созданной чешской инвестиционной компании Wood & Company, специализировавшейся на Восточной Европе. Компания начала работать только в 1991 году, но была фактически первой на рынке – оказалась в нужном месте в нужное время, а потому довольно быстро пришла к успеху, стала влиятельной и известной в Центральной и Восточной Европе.

Мастер приватизации

Молодой специалист был частью этого успеха – он работал сначала на родине, затем перебрался в Польшу, а в 1995-м году возглавил филиал инвесткомпании в Украине (помогло знание русского языка, который за "Железным занавесом" все изучали в школе). В то время у Фиалы даже не было полного высшего образования. Не имеет он его и сейчас. В 1996 году Фиала завершил обучение на 3 курсе Пражского экономического университета и диплома специалиста в области международной торговли так и не получил.

В Украине в это время происходило первоначальное накопление капиталов и формировалась олигархическая система. Под наблюдением и по благословению второго президента Леонида Кучмы в государстве сформировалась небольшая, но мощная прослойка нуворишей – новых украинских бизнесменов. Бывшие "красные директора", комсомольцы и дети партноменклатуры, кооператоры, цеховики, "фарцовщики", спекулянты, базарные торговцы, бандиты и "наперсточники" буквально за несколько лет стали респектабельными бизнесменами с большим количеством денег. Все эти деньги нужно было куда-то вкладывать, то есть инвестировать. Выйти на новый уровень, стать владельцами заводов и фабрик как раз и помогали иностранные финансисты. Одним из них был Томаш Фиала. Он как специалист по приватизации стал очень ценным кадром для новой украинской элиты.

Молодой инвест-банкир за несколько лет получил в Украине важные связи и стал своим среди местной элиты. В 1998-м его переводят в Варшаву, но в Польше Фиала долго не задерживается – в 2000-м Томаш вместе с некоторыми коллегами оставляет Wood & Company и создает собственную инвестиционную компанию Dragon Capital и стал ее генеральным директором. Офисы компании были в Киеве и в мировой столице офшоров – на Кипре.

Фиала и Сорос

Инвестором Dragon Capital вскоре выступил один из самых известных в мире финансистов миллиардер Джордж Сорос. Он имеет неоднозначную репутацию как благодаря "черному пиару" от России и ее агентов влияния, так и благодаря собственным поступкам.

Также Сорос является идейным антикоммунистом, сторонником свободного рынка и демократии. Свои симпатии он подкрепляет делами и деньгами.

Томаш Фиала получил репутацию фактического эмиссара Сороса в Украине. Еще одним стал местный олигарх Виктор Пинчук. Зять президента Кучмы и Томаш Фиала немало сотрудничали.

Довольно быстро Dragon Capital стал влиятельным и авторитетным игроком на рынке. Компания Фиалы провела сотни крупных бизнес-операций на миллиарды долларов. Сейчас компания представлена фактически во всех секторах экономики Украины.

Томаш Фиала в гостях на "Радио НВ":

Сколько денег у Фиалы

Сколько на самом деле денег у Томаша Фиалы – знает, похоже, только он сам, но по оценкам Forbes-Украина, за 20 лет Dragon Capital "выросла" в 200 раз.

Журнал "Фокус" в 2015 году насчитал у чеха 187,9 миллиона долларов. В 2020 году "Фокус" увидел у Фиалы уже 426 миллионов долларов и поставил на 28 место в своем топ-100. При этом Forbes-Украина вообще решил не включать инвест-банкира в собственный рейтинг толстосумов в 2021 году.

После Революции Достоинства Dragon Capital развернул активную деятельность – активно занялся рынком недвижимости, кроме того, фирма Фиалы начала скупать проблемные активы по заветам Уоррена Баффетта и модернизированной теории "сигарного окурка".

Компания Фиалы также активно скупает логистическую недвижимость (то есть – склады), торговые площади ТРЦ, Dragon Capital также является совладельцем одной из крупнейших IT-компаний Украины – Ciklum.

Политические интересы

Также Томаш Фиала был активным участником политической и общественной жизни на своей второй родине. Он поддержал обе революции в Украине, в том числе – финансово, но отношения с новой властью в Украине далеко не всегда были приятны. Фиала не боялся критиковать президента Порошенко и премьера Яценюка.

Влияние Фиалы беспокоит многих, за годы в Украине чех нажил себе немало врагов. Причем из многих лагерей. Условный пророссийский лагерь закрепил за чехом прозвище "Человека Сороса", а также начал жесткую кампанию против так называемых "соросят" – выходцев из спонсируемых Западом и лично Фиалой грантовых структур во власти.

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Условный проукраинский лагерь присылал к Фиале "маски-шоу". В 2017 году в офисе Dragon Capital прошли обыски – их инициатором был консильери тогдашнего президента Порошенко Александр Грановский.

Томаш Фиала является спонсором политического проекта "Голос". В 2019 году быстро собранная партия во главе со Святославом Вакарчуком стала одним из победителей парламентских выборов, что позволило партии создать собственную фракцию в Верховной Раде 9 созыва.

Правда, сейчас политический проект Фиалы находится в кризисе и ожидает переформатирования. Кроме "Голоса" Фиала является одним из спонсоров "Реанимационного пакета реформ", который стал одним из поставщиков руководящих кадров для новой украинской власти.

Медийная империя

В 2014 году берет начало медийная империя Фиалы – он собрал команду бывшего журнала и сайта "Корреспондент", которая не хотела работать с номиналом Януковича Сергеем Курченко. Новое издание получило название "Новое время". Довольно быстро "НВ" вернуло себе славу и репутацию старого "Корреспондента" и стало одним из самых влиятельных СМИ в Украине.

Фиала вложил в ресурс несколько миллионов долларов, которые пока так и не смог вернуть.

Также частью "НВ" стало бывшее "Радио Эра", которое было переформатировано в ток-радио "Новое время".



Скриншот новости дня на "УП"

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В начале 2021 года чех стал владельцем двух популярных бизнес-сайтов – "Минфин" и finance.ua, а в мае Фиала приобрел 100% прав на конкурента "НВ" – сайт Алены Притулы "Украинская правда". Сейчас они станут частью одного крупного медийного холдинга Фиалы, а сам чех, похоже, имеет полное право считаться олигархом.