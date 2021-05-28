Головна редакторка УП зазначила, що для неї видання – частина життя. Про це вона повідомила в інтерв'ю Олесі Бацман.

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"Про те, що Олена хоче змінити власника видання, я дізналася відносно нещодавно від Олени, оскільки постало питання укладання редакційної угоди, яку ми підписали. Олена мене повідомила, попросила не розголошувати цієї інформації. Я готувала редакційну угоду", – сказала Севгіль Мусаєва.

"Були шок і здивування"

Журналістка розповіла, що ще досі не докінця прийняла той факт, що в "Української правди" змінився власник. За її словами, реакція на звістку про продаж у неї була "різною".

Для мене УП більше, ніж робота, це частина життя, яка вплетена у мою долю. У чомусь вона навіть сакральна, тому що я дуже подорослішала і виросла за час роботи у виданні. Сім років – це великий шматок життя. Звісно, були шок, здивування. Напевно, я пройшла всі стадії. Чи є прийняття? Я ще не знаю, чесно кажучи. Для мене це ще якийсь незвершений факт,

– зазначила головна редакторка УП.