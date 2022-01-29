Задержанного зовут Скотт Мерриман. Он ехал в Вашингтон.

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Мужчина говорит, что ему "приказал Бог"

Мерриман утверждает, что Бог приказал ему отправиться в Вашингтон, чтобы "отрубить голову змее в сердце нации".

Мужчину задержали во время поездки из Канзаса в город Гейгерстаун, что в штате Мэриленд. Он сказал правоохранителям, что "должен передать послание Байдену и посоветовать ему вернуться к Богу".

Кроме того, в протоколе задержания пересказали и другие слова Мерримана. Он утверждал, что "людям надоел раскол в стране".

Обратите внимание! Президент США в январе обратился к американцам в годовщину штурма Капитолия. Байден назвал события прошлого года вооруженным восстанием и обвинил в нем Дональда Трампа.

Покушение на президента Колумбии

Колумбийские спецслужбы в ноябре 2021 года задержали мужчину, которого подозревают в нападении на президента страны Ивана Дуке. Ранее вертолет политика обстреляли.

Позывной задержанного – "Аурелио". Он был членом Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), сказал министр обороны страны Диего Молано.