Задержанного зовут Скотт Мерриман. Он ехал в Вашингтон.
Читайте также Байден заявил, что США скоро перебросят группу военных в Восточную Европу
Мужчина говорит, что ему "приказал Бог"
Мерриман утверждает, что Бог приказал ему отправиться в Вашингтон, чтобы "отрубить голову змее в сердце нации".
Мужчину задержали во время поездки из Канзаса в город Гейгерстаун, что в штате Мэриленд. Он сказал правоохранителям, что "должен передать послание Байдену и посоветовать ему вернуться к Богу".
Кроме того, в протоколе задержания пересказали и другие слова Мерримана. Он утверждал, что "людям надоел раскол в стране".
Покушение на президента Колумбии
Колумбийские спецслужбы в ноябре 2021 года задержали мужчину, которого подозревают в нападении на президента страны Ивана Дуке. Ранее вертолет политика обстреляли.
Позывной задержанного – "Аурелио". Он был членом Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), сказал министр обороны страны Диего Молано.