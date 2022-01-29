Затриманого звати Скотт Мерріман. Він їхав до Вашингтона.

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Чоловік каже, що йому "наказав Бог"

Мерріман стверджує, що Бог наказав йому вирушити до Вашингтона, щоб "відрубати голову змії в серці нації".

Чоловіка затримали під час поїздки з Канзасу до міста Гейгерстаун, що у штаті Меріленд. Він сказав правоохоронцям, що "мусить передати послання Байдену та порадити йому повернутися до Бога".

Крім того, у протоколі затримання переказали й інші слова Меррімана. Він стверджував, що "людям набрид розкол в країні".

Зверніть увагу! Президент США у січні звернувся до американців у річницю штурму Капітолію. Байден назвав події минулого року збройним повстанням і звинуватив у ньому Дональда Трампа.

Замах на президента Колумбії

Колумбійські спецслужби у листопаді 2021 року затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на президента країни Івана Дуке. Раніше гелікоптер політика обстріляли.

Позивний затриманого – "Ауреліо". Він був членом Революційних збройних сил Колумбії (FARC), сказав міністр оборони країни Дієго Молано.