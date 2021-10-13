Поэтому он еще раз доказал свою преданность президенту. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.
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По его словам, вероятнее всего, что Таран устраивает и президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса Президента Андрея Ермака.
Поэтому говорить о его (Тарана – 24 канал) отставке преждевременно,
– подчеркнул Жданов.
Он пояснил, что к Тарану есть одна претензия – он не работает. Министр, мол, просто занимает должность, чтобы ее никто другой не занимал. Кроме этого, глава министерства – не коммуникабельный.
Худший вариант, – Жданов о Верещук
В Украине активно заговорили о том, что должность, вместо Тарана, может возглавить "слуга народа" Ирина Верещук. В то же время Жданов считает, что нардеп просто не знает, куда себя приспособить.
"Это будет худший вариант. Это не тот человек, который должен возглавлять такое сложное ведомство, которое имеет как и внешнеполитический, так и внутриполитический вес в любом государстве", – сказал военный эксперт.
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Почему заговорили об отставке Тарана
- Народный депутат Верещук заявила, что увольнение Тарана активно обсуждают. В то же время она не прочь занять его место.
- Действующий министр обороны в течение полугода отказывается комментировать свою возможную отставку, хотя такие разговоры начались еще с сентября.
- По информации СМИ, Таран якобы пытался скрыть причастность Зеленского и Ермака к делу вагнеровцев и требовал, чтобы Бурба скрыл их причастность к отмене спецоперации.