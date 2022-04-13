Говорить с россиянами нельзя, пока они не признают все зверства в Украине, - Дуда

Аджей Дуда заявил, что в XXI веке убийство женщин и детей, бомбардировка жилых домов - это терроризм, это бандитизм, это попрание принципов международного и военного права.

Глава Польши отметил, что для тех, кто попирает эти принципы, сейчас нет места среди цивилизованного сообщества, которое себя взаимно признает. Об этом он сообщил 13 апреля на брифинге пяти президентов в Киеве.

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Брифинг пяти президентов в Киеве: смотрите видео