Шуфрич є головою комітету з питань свободи слова. Тому, мабуть, не дивно, що рот у нього не закривається. На першому ж пленарному засіданні цього скликання він мав 10 виступів, які зайняли понад 16 хвилин.

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Не відставав від нього і нардеп з "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Колтунович. Той ніс свої ідеї в маси з трибуни Верховної Ради за 2 роки майже 10,5 годин.

Якщо перефразувати класика, то нам з вами "за вредность молоко треба давати". Хіба ж людина при здоровому глузді може те вислухати. Однак, як виявилось, є охочі поговорити й серед представників "Батьківщини". Тут у нас рекордсмени Вадим Івченко і Сергій Власенко.

Водночас найбільшу кількість виступів за 2 роки роботи у Верховній Раді цього скликання очікувано має керівництво парламенту – спікер Дмитро Разумков та перший заступник Руслан Стефанчук.

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Це логічно, адже вони ведуть та модерують засідання парламенту і беруть слово щоразу, коли оголошують розгляд законопроєктів, виступи нардепів, коментують хід засідання парламенту. На противагу всім, як виявилось, у Раді є 35 народних обранців, які не зронили ні слова.

Хто мовчав у Раді

Уявіть, жодного виступу. Не нардепи, а справжні фантоми. Найбільше таких серед позафракційних та в ОПЗЖ.

Виявилось, що коли Шуфрич перетягував на себе ковдру загальної уваги, сестра та брат Юлія і Сергій Льовочкіни, підсанкційний соратник Медведчука – Тарас Козак та Вадим Столар, чоловік Наталії Королевської Юрій Солод, а також Ігор Абрамович та Віталій Борт – як води в рота набрали.



Шуфрич найбільше говорив у Верховній Раді за останні 2 роки / Фото фейсбук-сторінки пресслужби Нестора Шуфрича

Медведчук мав всього 1 виступ

Хоча інколи й справді краще мовчати, ніж нести чергову порцію нісенітниці про "внешнее управление". До речі, сам лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук теж не любить ходити до трибуни. Зрозуміло, що не зараз, а протягом 2 попередніх років.

Єдиний його виступ у 2019 році був присвячений імплементації "формули Штайнмайєра" в українське законодавство. Решта – коментарі і лише на своїх або проросійських помийках.

Щоб відповісти на питання, що вони найдовше обговорювали, голову довго ламати не доведеться. Варто просто згадати, який законопроєкт найбільше заспамили чи, точніше, закидали правками. Мовиться про ринок землі.

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Зеленський 2 роки утримує планку симпатії

Хочу наголосити на тому, що не завжди, якщо ти говориш, це автоматично означає, що тебе слухають. Тут наближаємось до інших цифр. Так, я зараз про рейтинги.

Якщо вірити соціології, то рейтинг довіри до Володимира Зеленського зріс до 50% і вперше за довгий період перевищив рейтинг недовіри. Як президенту вдається 2 роки тримати планку симпатії до себе на доволі високому рівні, ми вирішили запитати у заступника директора тієї самої соціологічної групи "Рейтинг", яка і проводила опитування.

Якщо говоримо про динаміку останніх місяців, то ситуація була схожа до цієї, оскільки рівень довіри тримається на позначці 45 – 46 %. На таке певне покращення вплинули День Незалежності та військовий парад,

– зазначив Любомир Мисів.

"Є кілька чинників, які втримують його на високих позиціях. Це особиста харизма та людські якості президента. Він відповідає портрету політика, який очікують багато українців. Також це відсутність альтернативи на цьому політичному полі", – додав Мисів.

До речі, про альтернативу. Якби найближчим часом були вибори, а у другому турі знову би зустрілися Володимир Зеленський та Петро Порошенко, які мають 31% і 13% підтримки опитаних громадян.

У першу десятку також увійшли б такі політики:

Юрій Бойко;

Юлія Тимошенко;

Ігор Смешко;

Володимир Гройсман;

Євген Мураєв.

"Звісно, що ця ситуація потребує постійної підтримки, тому що залишається багато нерозв'язаних питань. Нам треба ще пережити підвищення тарифів та те, як зреагує населення", – сказав заступник директора "Рейтингу".



Президентський рейтинг у вересні 2021 року / Інфографіка 24 каналу

Які рейтинги мають партії

Насамкінець кілька слів про партії. Стабільним лідером також залишається "Слуга народу". Крім президентської політсили, до Верховної Ради мають шанс потрапити "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ у яких 14% та 12,5% підтримки.

На четвертому місці "Батьківщина", у якої приблизно 10,5% підтримки. Загалом 4 партії, коли ще влітку їх було 5. До слова, "Голос" з цього прохідного списку випав вже давно.



"Голос" втратив позиції / Фото руху "Чесно"

"Звісно, що ніша "Голосу" не залишиться вільною. Думаю, що на основі цього електорату сформують якийсь новий політичний проєкт. Партія Притули може бути альтернативою, але, як бачимо, ніша нового політичного проєкту зараз зайнята партією президента. Важко буде зайти, оскільки необхідно запропонувати нові ідеї", – сказав Мисів.

Однак важко не означає неможливо. Тому, нові обличчя, чекаємо на вас в політикумі.