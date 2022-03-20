По его словам, вся линия обороны держится и она подконтрольна Украине.

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Однако он отметил, что врагу удалось продвинуться в направлении Попасной и Рубежного. Это временные определенные победы и украинские защитники смогут выбить оккупантов из обоих городов.

То что говорится, что вся Луганщина под контролем оккупационных войск, – это все ложь", — отметил Сергей Гайдай.

Согласно его информации, российские оккупанты непрерывно обстреливают Рубежное, Северодонецк, Попасную, Кремневую из всех типов вооружения, подключают даже авиацию.

"Наши защитники берут в плен военных, которые подшиты две недели назад, наркозависимые. Это люди, которые никогда оружия не держали. Они идут, как какие-то бараны, на смерть. Десятками гибнут и идут дальше", — сообщил Гайдай.

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