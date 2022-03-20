За його словами, вся лінія оборони вона тримається й вона підконтрольна Україні.
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Проте він зазначив, що ворогу вдалося просунутися в напрямку Попасної та Рубіжного. Це тимчасові певні перемоги й українські захисники зможуть вибити окупантів з обох міст.
Те що говориться, що вся Луганщина під контролем окупаційних військ - це все брехня", — зазначив Сергій Гайдай.
Згідно з його інформацією, російські окупанти безперервно обстрілюють Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну Кремінну з усіх типів озброєння, підключають навіть авіацію.
"Наші захисники беруть в полон військових, які підшиті два тижні тому, наркозалежні. Це люди, які ніколи зброї не тримали. Вони йдуть, як якісь барани на смерть. Десятками гинуть і йдуть далі", — повідомив Гайдай.
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