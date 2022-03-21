Госпогранслужба опубликовала информацию об очередях на границе по состоянию на 14 часов 21-го марта. Абсолютно нет очередей на границах с Румынией и Молдовой.
Достойно внимания За прошедшие сутки из Украины выехали почти 47 тысяч человек, а 20 – вернулись
Небольшие очереди в пункте пропуска "Шегини". Также следует заметить, что КПП "Тиса" – не работает.
Польша
- "Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Рава–Русская" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Грушев" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Краковец" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
- "Шегини" – 10 л/а, 0 автобусы, 40 пешеходов;
- "Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словакия
- "Малый Березной" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 0 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов.
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.
Венгрия
- "Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не производится);
- "Дзвонковое" – 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
- "Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Лужанка" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.
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