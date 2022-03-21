Держприкордонслужба опублікувала інформацію про черги на кордоні станом на 14 годину 21-го березня. Абсолютно немає черг на кордонах з Румунією та Молдовою.
Варте уваги Минулої доби з України виїхали майже 47 тисяч осіб, а 20 – повернулися
Невеликі черги в пункті пропуску "Шегині". Також слід зауважити, що КПП "Тиса" – не працює.
Польща
- "Ягодин" – 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Устилуг" – 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Угринів" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Рава–Руська" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Грушів" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краківець" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів
- "Шегині" – 10 л/а, 0 автобуси, 40 пішоходів;
- "Смільниця" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Словаччина
- "Малий Березний" – 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Ужгород" – 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
- "Малі Селменці" – 0 пішоходів.
Угорщина
- "Тиса" – 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
- "Косино" – 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Лужанка" – 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" – 0 л/а, 0 пішоходів.
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