Держприкордонслужба опублікувала інформацію про черги на кордоні станом на 14 годину 21-го березня. Абсолютно немає черг на кордонах з Румунією та Молдовою.

Варте уваги Минулої доби з України виїхали майже 47 тисяч осіб, а 20 – повернулися

Невеликі черги в пункті пропуску "Шегині". Також слід зауважити, що КПП "Тиса" – не працює.

Польща

"Ягодин" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Угринів" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Рава–Руська" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Грушів" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів

"Шегині" – 10 л/а, 0 автобуси, 40 пішоходів;

"Смільниця" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словаччина

"Малий Березний" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" – 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

"Малі Селменці" – 0 пішоходів.

Угорщина

"Тиса" – 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

"Косино" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Лужанка" – 0 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" – 0 л/а, 0 пішоходів.

До уваги. На кордоні з Румунією та Модовою – черг немає.

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