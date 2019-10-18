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      ГПУ изменила подозрение скандальной Лукаш: в чем обвиняют министра юстиции времен Януковича

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      Елена Лукаш
      Елена Лукаш / Golos.ua

      Елене Лукаш инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах. Ранее экс-министра юстиции и его заместителя Юрия Иващенко обвиняли в завладении 2,5 миллионами гривен из государственного бюджета.

      Кроме того, 11 октября сама Лукаш сообщила о том, что следователи Генпрокуратуры вызывают ее на допрос по делу о хищении бюджетных средств и служебном подлоге.

      Читайте также: Отмена санкций ЕС против Лукаш и Клюева: в ГПУ разъяснили ситуацию

      В ходе досудебного расследования Лукаш инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Евросоюза. Об этом говорится на сайте ГПУ.

      Досудебное расследование по этому делу на данный момент продолжается. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

      Кто такая Елена Лукаш?
      Украинский юрист, политик, бывший министр юстиции (июль 2013 – февраль 2014), бывший член "Партии регионов", украинофобка. Известная своими скандальными заявлениями относительно расстрела Небесной Сотни – называла мирных протестующих на Майдане экстремистами, призвала Януковича ввести в Украине чрезвычайное положение, оправдывала действия "беркутовцев".

      В конце февраля 2014 года после исчерпывающих объяснений относительно каждого лица в представлении украинского правительства, Австрия, Швейцария и Лихтенштейн заблокировали счета двум десяткам бывших чиновников и приближенных к экс-президенту Януковичу, среди них – и Елене Лукаш. В марта 2014 года Совет ЕС заблокировала счета Лукаш и других высокопоставленных чиновников времен Януковича. В 2018 году Лукаш исключили из санкционного списка ЕС.

      Расследование против Елены Лукаш: главное

      • ГПУ расследовало уголовное производство по подозрению Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в завладении 2,5 миллионами гривен из государственного бюджета.
      • 5 октября 2016 года Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза об этом факте.
      • В то же время тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.
      • 27 июля 2017 года глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует заместитель генпрокурора Луценко Юрий Столярчук.
      • 20 ноября 2017 года Луценко заявил о недостаточности доказательств в производстве по отношению Лукаш.
      • В марте 2018 года Совет Европейского Союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. При этом снял ограничения против двух человек – Елены Лукаш и Сергея Клюева.
      • Горбатюк уверял, что исключение Лукаш из санкционного списка ЕС не повлияет на ход расследования
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Елена Лукаш Виктор Янукович Расследования ГПУ
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