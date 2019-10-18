ГПУ изменила подозрение скандальной Лукаш: в чем обвиняют министра юстиции времен Януковича

Елене Лукаш инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах. Ранее экс-министра юстиции и его заместителя Юрия Иващенко обвиняли в завладении 2,5 миллионами гривен из государственного бюджета.

Кроме того, 11 октября сама Лукаш сообщила о том, что следователи Генпрокуратуры вызывают ее на допрос по делу о хищении бюджетных средств и служебном подлоге.

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В ходе досудебного расследования Лукаш инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Евросоюза. Об этом говорится на сайте ГПУ.

Досудебное расследование по этому делу на данный момент продолжается. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Кто такая Елена Лукаш?

Украинский юрист, политик, бывший министр юстиции (июль 2013 – февраль 2014), бывший член "Партии регионов", украинофобка. Известная своими скандальными заявлениями относительно расстрела Небесной Сотни – называла мирных протестующих на Майдане экстремистами, призвала Януковича ввести в Украине чрезвычайное положение, оправдывала действия "беркутовцев".



В конце февраля 2014 года после исчерпывающих объяснений относительно каждого лица в представлении украинского правительства, Австрия, Швейцария и Лихтенштейн заблокировали счета двум десяткам бывших чиновников и приближенных к экс-президенту Януковичу, среди них – и Елене Лукаш. В марта 2014 года Совет ЕС заблокировала счета Лукаш и других высокопоставленных чиновников времен Януковича. В 2018 году Лукаш исключили из санкционного списка ЕС.

Расследование против Елены Лукаш: главное