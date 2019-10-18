ГПУ змінила підозру скандальній Лукаш: у чому звинувачують міністерку юстиції часів Януковича

Олені Лукаш інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Раніше ексміністерку юстиції та її заступника Юрія Іващенка звинувачували у заволодінні 2,5 мільйонами гривень із державного бюджету.

Окрім того, 11 жовтня сама Лукаш повідомила про те, що слідчі Генпрокуратури викликають її на допит у справі про розкрадання бюджетних коштів та службовому підробленні.

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У ході досудового розслідування Лукаш інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін’юсту на закупівлю послуг, необхідних для виконання загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Євросоюзу. Про це йдеться на сайті ГПУ.

Досудове розслідування у цій справі поки що триває. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Хто така Олена Лукаш? Українська юристка, політикиня, колишня міністерка юстиції (липень 2013 – лютий 2014), колишня членкиня "Партії регіонів", українофобка. Відома своїми скандальними заявами стосовно розстрілу Небесної Сотні – називала мирних протестувальників на Майдані екстремістами, закликала Януковича ввести в Україні надзвичайний стан, виправдовувала дії "беркутівців".



Вкінці лютого 2014 року після вичерпних пояснень стосовно кожної особи в поданні українського уряду, Австрія, Швейцарія та Ліхтенштейн заблокували рахунки двом десяткам колишніх урядовців та наближених до експрезидента Януковича, серед них – і Олені Лукаш. В березні 2014 року Рада ЄС заблокувала рахунки Лукаш та інших високопосадовців часів Януковича. У 2018 році Лукаш виключили із санкційного списку ЄС.

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