ГПУ змінила підозру скандальній Лукаш: у чому звинувачують міністерку юстиції часів Януковича
Олені Лукаш інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Раніше ексміністерку юстиції та її заступника Юрія Іващенка звинувачували у заволодінні 2,5 мільйонами гривень із державного бюджету.
Окрім того, 11 жовтня сама Лукаш повідомила про те, що слідчі Генпрокуратури викликають її на допит у справі про розкрадання бюджетних коштів та службовому підробленні.
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У ході досудового розслідування Лукаш інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін’юсту на закупівлю послуг, необхідних для виконання загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Євросоюзу. Про це йдеться на сайті ГПУ.
Досудове розслідування у цій справі поки що триває. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Хто така Олена Лукаш? Українська юристка, політикиня, колишня міністерка юстиції (липень 2013 – лютий 2014), колишня членкиня "Партії регіонів", українофобка. Відома своїми скандальними заявами стосовно розстрілу Небесної Сотні – називала мирних протестувальників на Майдані екстремістами, закликала Януковича ввести в Україні надзвичайний стан, виправдовувала дії "беркутівців".
Вкінці лютого 2014 року після вичерпних пояснень стосовно кожної особи в поданні українського уряду, Австрія, Швейцарія та Ліхтенштейн заблокували рахунки двом десяткам колишніх урядовців та наближених до експрезидента Януковича, серед них – і Олені Лукаш. В березні 2014 року Рада ЄС заблокувала рахунки Лукаш та інших високопосадовців часів Януковича. У 2018 році Лукаш виключили із санкційного списку ЄС.
Розслідування проти Олени Лукаш: головне
- ГПУ розслідувало кримінальне провадження за підозрою Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у заволодінні 2,5 мільйонами гривень із державного бюджету.
- 5 жовтня 2016 року Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Лукаш, визнав інформацію ГПУ недостовірною і зобов'язав ГПУ повідомити Раді Європейського Союзу про цей факт.
- Водночас тодішній заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що розслідування кримінальної справи, порушеної проти Лукаш у 2014 році, триває.
- 27 липня 2017 року голова управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що підозру Лукаш блокує заступник генпрокурора Луценка Юрій Столярчук.
- 20 листопада 2017 року Луценко заявив про недостатність доказів у провадженні стосовно Лукаш.
- У березні 2018 року Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти експрезидента України Віктора Януковича та його соратників. При цьому зняла обмеження проти двох осіб – Олени Лукаш і Сергія Клюєва.
- Горбатюк запевняв, що виключення Лукаш із санкційного списку ЄС не вплине на хід розслідування