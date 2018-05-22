ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении двух экс-беркутовцев

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников спецподразделения милиции "Беркут". Их подозревают в причастности к разгону активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

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Согласно сообщению, обвинительное заключение было направлено в Шевченковский районный суд 21 мая. Один из экс-беркутовцев является сотрудником полиции и одновременно помощником депутата Верховного Совета на общественных началах.

Бывших силовиков подозревают в превышении власти, незаконном препятствовании проведению собраний и составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов. Сейчас решается вопрос относительно меры пресечения.

В сообщении отмечается, что сейчас в указанном эпизоде уведомление о подозрении объявлено 22 лицам. В их число входят 8 высокопосталенных лиц и 12 правоохранителей. Десять человек объявлены в розыск, а соответствующие обвинительные акты направлены в суд.

Напомним, что Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Он был реакцией народа на решения властей остановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Протесты продолжались до февраля 2014 года. Силовики несколько раз пытались разогнать участников протестов.

По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек. Из них 104 человека погибли.

По данным Министерства внутренних дел, от 18 февраля по 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков.

"Беркут" был расформирован в феврале 2014 года, через несколько дней после расстрелов протестующих в центре Киева.