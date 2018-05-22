ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо двох екс-беркутівців

Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх співробітників спецпідрозділу міліції "Беркут". Їх підозрюють у причетності до розгону активістів Євромайдану 30 листопада 2013 року.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

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Згідно з повідомленням, обвинувальний висновок був направлений в Шевченківський районний суд 21 травня. Один з екс-беркутівців є співробітником поліції й водночас помічником депутата Верховної Ради на громадських засадах.

Колишніх силовиків підозрюють у перевищенні влади, незаконному перешкоджанню проведення зборів і складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів.

У повідомленні зазначається, що наразі у зазначеному епізоді повідомлення про підозру оголошено 22 особам. В їх число входять 8 високопосадовців та 12 правоохоронців. Десять осіб оголошено в розшук, а відповідні обвинувальні акти направлено до суду.

Нагадаємо, що Євромайдан почався 21 листопада 2013 року. Він був реакцією народу на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.



За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей. З них 104 людини загинуло.



За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.



"Беркут" був розформований у лютому 2014 року, через кілька днів після розстрілів протестувальників у центрі Києва.