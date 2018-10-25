ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Жириновского: подробности

Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы РФ. Их обвиняют в финансировании пророссийских боевиков на Донбассе.

Среди прочих, в списке оказался одиозный российский политик Владимир Жириновский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

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В Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к поддержке и материальному обеспечению террористических организаций "ЛНР" и "ДНР",

– написал он.

По словам Лысенко, обвинительный акт уже вручили защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева. Документ направили в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Добавим, что Шевченковский райсуд Киева 18 сентября своим решением разрешил Генеральной прокуратуре Украины начать заочное расследование в уголовном производстве в отношении лидера ЛДПР в российской Госдуме Владимира Жириновского.

Напомним, в марте-апреле 2014 года, находясь в Москве, Жириновский создал и возглавил организованную группу для материального обеспечения пророссийских боевиков на Донбассе. В состав этой группы вошли отдельные депутаты Госдумы России и члены ЛДПР. В частности, российские депутаты в указанный период призвали граждан РФ к сбору средств для боевиков на Донбассе, а также разместили соответствующие объявления на сайтах партии.