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      ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Жириновского: подробности

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      ГПУ взялась за Жириновского и других депутатов Госдумы, которые финансировали боевиков на Донбассе
      ГПУ взялась за Жириновского и других депутатов Госдумы, которые финансировали боевиков на Донбассе

      Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы РФ. Их обвиняют в финансировании пророссийских боевиков на Донбассе.

      Среди прочих, в списке оказался одиозный российский политик Владимир Жириновский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

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      В Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к поддержке и материальному обеспечению террористических организаций "ЛНР" и "ДНР",
      – написал он.

      По словам Лысенко, обвинительный акт уже вручили защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева. Документ направили в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

      Добавим, что Шевченковский райсуд Киева 18 сентября своим решением разрешил Генеральной прокуратуре Украины начать заочное расследование в уголовном производстве в отношении лидера ЛДПР в российской Госдуме Владимира Жириновского.

      Напомним, в марте-апреле 2014 года, находясь в Москве, Жириновский создал и возглавил организованную группу для материального обеспечения пророссийских боевиков на Донбассе. В состав этой группы вошли отдельные депутаты Госдумы России и члены ЛДПР. В частности, российские депутаты в указанный период призвали граждан РФ к сбору средств для боевиков на Донбассе, а также разместили соответствующие объявления на сайтах партии.

      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе ГПУ Владимир Жириновский
      Источник: 24 канал
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