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      ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо Жиріновського: подробиці

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      ГПУ взялася за Жиріновського та інших депутатів Держдуми, які фінансували бойовиків на Донбасі
      ГПУ взялася за Жиріновського та інших депутатів Держдуми, які фінансували бойовиків на Донбасі

      Генпрокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ. Їх звинувачують у фінансуванні проросійських бойовиків на Донбасі.

      Серед інших, у списку опинився одіозний російський політик Володимир Жиріновський. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

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      У Генеральній прокуратурі України триває робота щодо встановлення фактів, які підтверджують причетність вищого керівництва Російської Федерації до підтримки та матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР",
      – написав він.

      За словами Лисенка, обвинувальний акт вже вручили захисникам Жиріновського, Діденка і Дєгтярьова. Документ скерували до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

      Додамо, що Шевченківський райсуд Києва 18 вересня своїм рішенням дозволив Генеральній прокуратурі України почати заочне розслідування у кримінальному провадженні щодо лідера ЛДПР у російській Держдумі Володимира Жиріновського.

      Нагадаємо, у березні-квітні 2014 року, перебуваючи у Москві, Жиріновський створив та очолив організовану групу для матеріального забезпечення проросійських бойовиків на Донбасі. До складу цієї групи увійшли окремі депутати Держдуми Росії та члени ЛДПР. Зокрема, російські депутати у вказаний період закликали громадян РФ до збору коштів для бойовиків на Донбасі, а також розмістили відповідні оголошення на сайтах партії.

      Теги: Новини України ГПУ Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Жиріновський
      Джерело: 24 канал
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