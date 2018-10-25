ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо Жиріновського: подробиці

Генпрокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ. Їх звинувачують у фінансуванні проросійських бойовиків на Донбасі.

Серед інших, у списку опинився одіозний російський політик Володимир Жиріновський. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

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У Генеральній прокуратурі України триває робота щодо встановлення фактів, які підтверджують причетність вищого керівництва Російської Федерації до підтримки та матеріального забезпечення терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР",

– написав він.

За словами Лисенка, обвинувальний акт вже вручили захисникам Жиріновського, Діденка і Дєгтярьова. Документ скерували до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Додамо, що Шевченківський райсуд Києва 18 вересня своїм рішенням дозволив Генеральній прокуратурі України почати заочне розслідування у кримінальному провадженні щодо лідера ЛДПР у російській Держдумі Володимира Жиріновського.

Нагадаємо, у березні-квітні 2014 року, перебуваючи у Москві, Жиріновський створив та очолив організовану групу для матеріального забезпечення проросійських бойовиків на Донбасі. До складу цієї групи увійшли окремі депутати Держдуми Росії та члени ЛДПР. Зокрема, російські депутати у вказаний період закликали громадян РФ до збору коштів для бойовиків на Донбасі, а також розмістили відповідні оголошення на сайтах партії.