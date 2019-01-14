ГПУ объявила о подозрении в преступлении экс-министру обороны Саламатину

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении в совершении преступления бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину. Суть подозрения в Facebook описал генпрокурор Юрий Луценко.

"Объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д.А. об участии в составе преступной организации В. Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ", – написал генпрокурор.

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Он уточнил, что Саламатин умышленно сорвал контракт на поставку, ремонт, обслуживание военной техники между госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова", госпредприятием "Антонов", госпредприятием "СЗТФ "Прогресс" и Минобороны Ирака.

Луценко подчеркнул, что в результате Украина понесла убытки на 560 миллионов долларов.

Кто такой Дмитрий Саламатин?Украинский политик, экс-нардеп Украины, бывший 1-й заместитель главы Комитета по вопросам науки и образования, член Комитета по вопросам бюджета (июль 2006), гендиректор госконцерна "Укроборонпром" (2010-2012), министр обороны Украины времен президентства Виктора Януковича (с 8 февраля 2012 по 24 декабря 2012), экс-член СНБО.



Деятельность ведомств, которые возглавлял Саламатин, постоянно вызывала сомнения относительно способности выполнения ими ряда значимых для Украины контрактов. Так, Саламатина, его заместителя Перегудова и преемника Громова связывают с провалом полумиллиардного контракта на поставку бронетранспортеров для Ирака.



Саламатин сбежал в Россию в 2013 году, после победы Майдана, и по версии украинского следствия, имел связи с высшими военными чиновниками России и сотрудничал с российскими спецслужбами. Также известно, что в 2015 году Саламатин инкогнито ездил к пророссийским боевикам на оккупированную территорию Луганщины.