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      ГПУ оголосила про підозру у злочині екс-міністру оборони часів Януковича

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      Дмитру Саламатіну оголосили про підозру у злочині
      Дмитру Саламатіну оголосили про підозру у злочині / Radiosvoboda.org

      Генпрокуратура України оголосила про підозру у скоєнні злочину колишньому міністру оборони Дмитру Саламатіну. Суть підозри у Facebook описав генпрокурор Юрій Луценко.

      "Оголошено підозру колишньому міністру оборони України Саламатіну Д.А. про участь у складі злочинної організації В. Януковича, заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення державної зради в інтересах Російської Федерації, підрив обороноздатності, державної та економічної безпеки України шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на витіснення України зі світових ринків зброї на користь РФ", – написав генпрокурор.

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      Він уточнив, що Саламатін навмисне зірвав контракт на постачання, ремонт, обслуговування військової техніки між держпідприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова", держпідприємством "Антонов", держпідприємством "СЗТФ "Прогрес" та Міноборони Іраку.

      Луценко наголосив, що внаслідок цього Україна зазнала збитків 560 мільйонів доларів.

      Хто такий Дмитро Саламатін? Український політик, екс-нардеп України, колишній 1-й заступник голови Комітету з питань науки і освіти, член Комітету з питань бюджету (липень 2006), гендиректор держконцерну "Укроборонпром" (2010-2012), міністр оборони України часів президентства Віктора Януковича (з 8 лютого 2012 по 24 грудня 2012), екс-член РНБО.

      Діяльність відомств, які очолював Саламатін, постійно викликала сумніви щодо здатності виконання ними низки значущих для України контрактів. Так, Саламатіна, його заступника Перегудова і наступника Громова пов'язують з провалом півмільярдного контракту на постачання бронетранспортерів для Іраку.

      Саламатін втік до Росії в 2013 році, після перемоги Майдану, і за версією українського слідства, мав зв'язки з вищими військовими чиновниками Росії і співпрацював з російськими спецслужбами. Також відомо, що у 2015 році Саламатін інкогніто їздив до проросійських бойовиків на окуповану територію Луганщини.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини політики ГПУ Дмитро Саламатін Укроборонпром Віктор Янукович Міністерство оборони України Юрій Луценко Розслідування
      Джерело: 24 канал
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