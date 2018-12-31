Нардеп Ярослав Дубневич може втратити недоторканність: Холодницький передав подання до ГПУ

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку подання для внесення у Верховну Раду подання про зняття недоторканності з народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Ярослава Дубневича.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі.

Жодних подробиць співрозмовник видання більше не розповів.

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Згідно з календарним планом, після новорічних свят парламент має зібратися на чергову сесію 15 січня.

Нагадаємо, що НАБУ та СБУ розслідує низку кримінальних справ, у яких фігурують посадовці "Укрзалізниці" і компанії нардепів-братів Ярослава та Богдана Дубневичів. Зокрема, – справи щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.



У квітні 2017 року НАБУ обшукало офіси компаній, які належать братам Дубневичам.