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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Нардеп Ярослав Дубневич може втратити недоторканність: Холодницький передав подання до ГПУ

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      З нардепа Ярослава Дубневича можуть зняти недоторканність
      З нардепа Ярослава Дубневича можуть зняти недоторканність / Фото з вільних мереж

      Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку подання для внесення у Верховну Раду подання про зняття недоторканності з народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Ярослава Дубневича.

      Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі.

      Жодних подробиць співрозмовник видання більше не розповів.

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      Згідно з календарним планом, після новорічних свят парламент має зібратися на чергову сесію 15 січня.

      Нагадаємо, що НАБУ та СБУ розслідує низку кримінальних справ, у яких фігурують посадовці "Укрзалізниці" і компанії нардепів-братів Ярослава та Богдана Дубневичів. Зокрема, – справи щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

      У квітні 2017 року НАБУ обшукало офіси компаній, які належать братам Дубневичам.

      Теги: Новини політики Новини України Назар Холодницький Дубневич Ярослав Васильович САП Верховна Рада ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 Канал
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