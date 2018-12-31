Нардеп Дубневич может потерять неприкосновенность: Холодницкий передал представление в ГПУ

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко представление для внесения в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Ярослава Дубневича.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

Никаких подробностей собеседник издания больше не рассказал.

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Согласно календарному плану, после новогодних праздников парламент должен собраться на очередную сессию 15 января.

Напомним, что НАБУ и СБУ расследуют ряд уголовных дел, в которых фигурируют чиновники "Укрзализныци" и компании нардепов-братьев Ярослава и Богдана Дубневичей. В частности, – дела о хищении газа на сумму свыше 1,4 миллиарда гривен.



В апреле 2017 года НАБУ обыскало офисы компаний, принадлежащих братьям Дубневичам.