Нардеп Дубневич может потерять неприкосновенность: Холодницкий передал представление в ГПУ
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко представление для внесения в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Ярослава Дубневича.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.
Никаких подробностей собеседник издания больше не рассказал.
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Согласно календарному плану, после новогодних праздников парламент должен собраться на очередную сессию 15 января.
Напомним, что НАБУ и СБУ расследуют ряд уголовных дел, в которых фигурируют чиновники "Укрзализныци" и компании нардепов-братьев Ярослава и Богдана Дубневичей. В частности, – дела о хищении газа на сумму свыше 1,4 миллиарда гривен.
В апреле 2017 года НАБУ обыскало офисы компаний, принадлежащих братьям Дубневичам.