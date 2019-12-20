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      ГПУ обнародовала очередной факт участия России в войне на Донбассе

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      Боеприпас от штуурмового гранатомета "Таволга", который обнаружили на Луганщине после обстрела со стороны боевиков / Пресс-служба ГПУ

      На Луганщине сотрудники Генпрокуратуры обнаружили и изъяли отстрелянный боевиками боеприпас, выпущенный из штурмового гранатомета "Таволга". Интересно, что на вооружении Вооруженных сил Украины этот гранатомет не состоит.

      Как сообщает пресс-служба ГПУ, боеприпас был обнаружен после того, как боевики обстреляли украинские позиции возле одного из населенных пунктов Луганской области. Обстрел произошел 9 декабря.

      Впоследствии сотрудники ГПУ, а именно прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, при осмотре места инцидента обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.

      Говорится о гранате, выпущенную из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга". Сам гранатомет произвели в России в 2016 году. В ВСУ РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состоял и не состоит.

      В ГПУ отмечают, что очередной факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области. Эти доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных и национальных судах.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Техно IT-бизнес
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