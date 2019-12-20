ГПУ оприлюднила черговий факт участі Росії у війні на Донбасі

На Луганщині співробітники Генпрокуратури виявили та вилучили відстріляний бойовиками боєприпас, випущений зі штурмового гранатомету "Таволга". Цікаво, що на озброєнні Збройних сил України цей гранатомет не перебуває.

Як повідомляє пресслужба ГПУ, боєприпас було виявлено після того, як бойовики обстріляли українські позиції біля одного з населених пунктів на Луганщині. Обстріл відбувся 9 грудня.

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Згодом співробітники ГПУ, а саме прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, під час огляду місця інциденту виявили та вилучили відстріляний боєприпас.

Мовиться про гранату, випущену з реактивного штурмового гранатомету РШГ-1 "Таволга". Сам гранатомет виробили в Росії в 2016 році. У ЗСУ РШГ-1 "Таволга" на озброєнні не перебував та не перебуває.

У ГПУ наголошують, що черговий факт участі та фінансування Російською Федерацією тероризму на тимчасово окупованій території Луганської області. Ці докази буде використано у справах проти Російської Федерації в міжнародних та національних судах.

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До слова, наприкінці листопада розгорівся скандал щодо сербської зброї на Донбасі. Це навіть визнав президент країни Александар Вучич. Щоправда, він додав, що Сербія таку зброю в Україну ніколи не продавала. Натомість потрапити на українську територію вона могла шляхом контрабанди.