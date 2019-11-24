Скандал щодо України у Сербії: як сербська зброя могла опинитися на Донбасі

Президент Сербії Александар Вучич визнав, що сербські мінометні снаряди все ж могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту (продаж і вивезення за кордон раніше ввезеного товару). Водночас він переконує, що Сербія таку зброю в Україну ніколи не продавала.

Заява Вучича щодо сербської зброї на Донбасі: деталі

Як зауважив сербський лідер під час візиту до Північної Македонії, у тому, що влада Сербії продає зброю в Україну заговорила сербська опозиція. Зокрема, опозиціонерка Марініка Тепич оприлюднила документи про зустріч представника України з представниками сербського військового заводу "Крушик", передає "Європейська правда".

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"Вони звинуватили нас у вбивстві російських дітей в Донецьку та Луганську, бо ми продаємо зброю в Україну. Вони хочуть погіршення взаємин між нашою країною та Росією. Вони показали документ, який має продемонструвати вину Сербії", – прокоментував ситуацію Вучич.

Що це за документи

Відповідно до документів, які показала Тепич, сербська компанія "Техноремонт" купила партію мін виробництва заводу "Крушик" у продавця Jugoimport SDPR, продала їх польській компанії Nattan, представником якої фактично був громадянин України Віталій Дементьєв, а вже потім боєприпаси потрапили в Україну.

За словами Вучича, міністерство торгівлі Сербії дозволило компанії "Техноремонт" продати зброю польській компанії Nattan, яку у документах, оприлюднених опозиціонеркою, вказано як кінцевого отримувача зброї.

Сербський президент запевнив, що хоча все було зроблено відповідно до закону, і угода "була чистою, як сльоза", проте сербські спецслужби попередили Службу зовнішньої розвідки Росії про можливий реекспорт озброєння в Україну.

Він додав, що до Безпеково-інформаційного агентства Сербії викликали власника компанії "Техноремонт" і казали йому "не гратися та не експортувати в Україну, не загрожувати взаєминам із Росією".

Особливості законодавства Сербії

У Сербії не має законодавчих обмежень на експорт зброї в Україну, щоправда факт появи такої зброї на Донбасі створює проблеми для Александара Вучича через тісні зв'язки між Белградом і Москвою.

Що передувало заяві Вучича

Раніше болгарська антизахідна розслідувачка Діляна Гайтанджиєва заявила, що українські військові на Донбасі, ймовірно, використовують зброю з Сербії попри те, що країна офіційно не експортувала озброєння до України. На її переконання, ця зброя є контрабандною, і вона має докази цього.

Зокрема, було оприлюднено фото, першоджерелом яких є так зване "міністерство оборони "ДНР". На одному зі знімків можна побачити мінометний снаряд M73 HE KV калібру 60 міліметрів, виготовлений в Сербії. Його випустила українська армія, але снаряд не вибухнув і його знайшли бойовики.

Seems Ukrains army use Serbian mortar shells 60 mm to drop from dron ,interesting how thes mortars come there no official sells for Ukrains?@dgaytandzhieva pic.twitter.com/E3wlGLvxqg — ZOKA (@200_zoka) 8 October 2019

Що відомо про зброю, яку начебто використовують українські військові

Її було виготовлено в 2016 році на заводі "Крушік" у Валєво. Її експортувала приватна сербська компанія GIM, пов'язана із родиною міністра внутрішніх справ Сербії Небойші Стефановича. У 2016 році три закордонні уряди замовили та купили у сербської фабрики зброї "Крушік" мінометні снаряди M73 HE KV калібру 60 міліметрів. Мовиться про США, Саудівську Аравію та ОАЕ.

Саудівська Аравія офіційно не експортує зброю в Україну, а США офіційно затвердили експорт зброї в Україну лише у грудні 2017 року. Щодо ОАЕ, то вони з Україною підписали військову угоду 24 лютого 2015 року. Раніше радник очільника МВС Антон Геращенко зазначав, що Емірати постачатимуть Україні певні види зброї та військової техніки, але додав, що "типи та обсяги поставок не підлягають публікації на фейсбук". За даними ЗМІ, в 2016 році ОАЕ придбали загалом 120 тисяч мінометних снарядів, вироблених на заводі "Крушік". Серед них – M73 HE KV калібру 60 міліметрів, знайдені на Донбасі.

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Що відомо про Діляну Гайтанджиєву

Вона є засновницею розслідувального порталу Armswatch, який власне й опублікував це розслідування. Також Гайтанджиєва є авторкою численних матеріалів про причетність США до контрабанди озброєння у країни Близького Сходу. Регулярно журналістка з'являється і в сюжетах телеканалів так званих "ДНР" і "ЛНР".