ГПУ обжалует отказ арестовать имущество Ющенко

Киевский апелляционный суд в октябре рассмотрит жалобу Генеральной прокуратуры на решение Печерского суда столицы об отказе арестовать землю и недвижимость третьего Президента Украины Виктора Ющенко.

Как объяснил начальник Второго следственного отдела Управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов, рассмотрение должно быть в августе, но перенесли на октябрь, пишет "Укринформ".

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По словам Радионова, прокуратура просит суд арестовать земельные участки и недвижимость бывшего президента.

Он также рассказал, что адвокаты Ющенко ознакомились с материалами дела и вскоре его направят в суд.

Как известно, подозрение по делу о присвоении резиденции "Межигорье" сообщили восьми лицам. Третий Президент Украины Виктор Ющенко также среди подозреваемых. Управление специальных расследований Генпрокуратуры попросило суд наложить арест на имущество Ющенко. Ющенко все обвинения отвергает как надуманные и политизированные.

9 июля Печерский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества Ющенко. В решении суда отсутствовала мотивировочная часть, то есть судья не объяснил, почему отказал в данном ходатайстве ГПУ.

Что известно о деле "Межигорья"?

Резиденция "Межигорье", которая расположена в селе Новая Петровка под Киевом, была в государственной собственности до 2007 года. Однако затем ее оттуда изъяли и передали под управление структур, связанных с президентом-беглецом Виктором Януковичем.



По информации ГПУ, Ющенко якобы с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по этому вопросу. Виктор Ющенко обвинения отвергает. После побега Януковича, в июне 2014 года, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. Однако, уже в июле 2015 года имущество "Межигорья" арестовали.



Земельные участки суд передал государству 2017 года. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла и сама резиденция. В ноябре 2018 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управляющего для "Межигорья".