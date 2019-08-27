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      ГПУ оскаржуватиме відмову арештувати майно Ющенка

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      Генеральна прокуратура України
      Генеральна прокуратура України / 24 канал

      Київський апеляційний суд у жовтні розгляне скаргу Генеральної прокуратури на рішення Печерського суду столиці щодо відмови арештувати землю і нерухомість третього Президента України Віктора Ющенка.

      Як пояснив начальник Другого слідчого відділу Управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов, розгляд мав відбутися у серпні місяці, але перенесли на жовтень, пише "Укрінформ".

      Читайте також: Ющенку висунули підозру: як Янукович отримав "Межигір'я"

      За словами Радіонова, прокуратура просить суд арештувати земельні ділянки і нерухомість колишнього президента.

      Він також розповів, що адвокати Ющенка ознайомилися з матеріалами справи і невдовзі її направлять до суду.

      Як відомо, підозру у справі про привласнення резиденції "Межигір'я" повідомили вісьмом особам. Третій Президент України Віктор Ющенко також серед підозрюваних. Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури попросило суд накласти арешт на майно Ющенка. Ющенко всі звинувачення відкидає як надумані і заполітизовані.

      9 липня Печерський райсуд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в арешті майна Ющенка. У рішенні суду була відсутня мотивувальна частина, тобто суддя не пояснив, чому саме відмовив у даному клопотанні ГПУ.

      Що відомо про справу "Межигір’я"?Резиденція "Межигір'я", яка розташована в селі Нова Петрівка під Києвом, була у державній власності до 2007 року. Проте потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.

      За інформацією ГПУ, Ющенко нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. Віктор Ющенко звинувачення відкидає. Після втечі Януковича, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.

      Земельні ділянки суд передав державі 2017 року. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла й сама резиденція. У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для "Межигір’я".

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Ющенко ГПУ Віктор Янукович Межигір'я
      Джерело: 24 канал
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