ГПУ оскаржуватиме відмову арештувати майно Ющенка

Київський апеляційний суд у жовтні розгляне скаргу Генеральної прокуратури на рішення Печерського суду столиці щодо відмови арештувати землю і нерухомість третього Президента України Віктора Ющенка.

Як пояснив начальник Другого слідчого відділу Управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов, розгляд мав відбутися у серпні місяці, але перенесли на жовтень, пише "Укрінформ".

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За словами Радіонова, прокуратура просить суд арештувати земельні ділянки і нерухомість колишнього президента.

Він також розповів, що адвокати Ющенка ознайомилися з матеріалами справи і невдовзі її направлять до суду.

Як відомо, підозру у справі про привласнення резиденції "Межигір'я" повідомили вісьмом особам. Третій Президент України Віктор Ющенко також серед підозрюваних. Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури попросило суд накласти арешт на майно Ющенка. Ющенко всі звинувачення відкидає як надумані і заполітизовані.

9 липня Печерський райсуд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в арешті майна Ющенка. У рішенні суду була відсутня мотивувальна частина, тобто суддя не пояснив, чому саме відмовив у даному клопотанні ГПУ.