ГПУ определилась с делом против "Новой Почты"

14 июня 2018 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закрыла уголовное производство в отношении деятельности логистического оператора Новая Почта из-за отсутствия состава преступления.

Об этом говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

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"Мы с самого начала были уверены, что дело против Новой Почты будет закрыто", – отметил совладелец Новой Почты Вячеслав Климов.

Напомним, 16 марта представители ГПУ устроили обыски на складских помещениях и в офисах компании "Новая Почта". В ГПУ сообщили, что проводится досудебное следствие по фактам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса. Позже компания и ведомство заключили мировое соглашение.