Юрист "Новой почты" рассказала, в чем обвиняют компанию

Директор по правовым вопросам ООО "Новая почта-центр" Инна Хомич заявила, что компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Об этом она заявила в эфире 24 Канала.

"К нам пришло постановление суда, в котором говорится, что нас обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Но не было никаких незакрытых проверок, актов проверок, нет ни копейки неуплаченных налогов. И обыски проводили не налоговики, а следователи вместе с полицией. И для того, чтобы обвинить кого-то в не самой уплате налогов, должна быть регламентирована процедура. Но всего этого не произошло. Были только комплексные проверки в прошлом году, которые закрыты и все начисленные деньги уплачены", – отметила юрист.

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Она также отметила, что это беспрецедентные обыски, которые парализовали работу компании на долгое время.

Таких обысков за 17 лет существования компании не было никогда: одновременно в шести местах, во всех первых отделениях, во всех компаниях группы и во всех офисах, где мы находимся. Они начались в пятницу в 17 часов, в конце рабочей недели и это серьезно заблокировало нашу деятельность,

– заявила Хомич.

Директор по правовым вопросам добавила, что в постановлении суда не было обвинений о транспортировке алкоголя и наркотических веществ, которые объявил Луценко.

Напомним, 16 марта представители ГПУ устроили обыски на складских помещениях и в офисах компании "Новая почта".