22:19
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

Юрист "Новой почты" рассказала, в чем обвиняют компанию

43 Читати новину українською
Инна Хомич
Инна Хомич / 24 Канал

Директор по правовым вопросам ООО "Новая почта-центр" Инна Хомич заявила, что компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Об этом она заявила в эфире 24 Канала.

"К нам пришло постановление суда, в котором говорится, что нас обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Но не было никаких незакрытых проверок, актов проверок, нет ни копейки неуплаченных налогов. И обыски проводили не налоговики, а следователи вместе с полицией. И для того, чтобы обвинить кого-то в не самой уплате налогов, должна быть регламентирована процедура. Но всего этого не произошло. Были только комплексные проверки в прошлом году, которые закрыты и все начисленные деньги уплачены", – отметила юрист.

Читайте также: Генпрокуратура не нашла никаких нарушений, – заявление "Новой почты"

Она также отметила, что это беспрецедентные обыски, которые парализовали работу компании на долгое время.

Таких обысков за 17 лет существования компании не было никогда: одновременно в шести местах, во всех первых отделениях, во всех компаниях группы и во всех офисах, где мы находимся. Они начались в пятницу в 17 часов, в конце рабочей недели и это серьезно заблокировало нашу деятельность,
– заявила Хомич.

Директор по правовым вопросам добавила, что в постановлении суда не было обвинений о транспортировке алкоголя и наркотических веществ, которые объявил Луценко.

Напомним, 16 марта представители ГПУ устроили обыски на складских помещениях и в офисах компании "Новая почта".

Теги: Новости Украины Юрий Луценко ГПУ Новая почта Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair
сегодня, 22:16 Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair
5
Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
сегодня, 22:01 Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
Тимур Чмерук 59
Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?
сегодня, 21:01 Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?
214
Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры
сегодня, 20:02 Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры
288
Подорожает ли газ и электроэнергия с 1 апреля: чего ждать украинцам
сегодня, 19:01 Подорожает ли газ и электроэнергия с 1 апреля: чего ждать украинцам
Яніна Ткачук 1326
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук