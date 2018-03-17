Обыски в "Новой почте": стали известны новые детали

В пятницу, 16 марта, на складских помещениях и в офисах компании "Новая почта" сотрудники правоохранительных органов провели обыски.

При этом, по первым сообщениям ГПУ, обыски проходили в четырех городах – Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре. Всего правоохранители провели около 15 обысков. Однако в субботу, 17 марта, стало известно, что проведены обыски в офисных и складских помещениях шести городов – Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляет свою деятельность ООО "Новая Почта" и родственные с ней предприятия, через которые осуществляется пересылка денежных средств по территории Украины.

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"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", – сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, сообщение о подозрении не составлялось и мера пресечения не избиралась.

"Учитывая требования ст. 222 УПК Украины предоставление более детальной информации в этом уголовном производстве не представляется возможным", – отметила Лариса Сарган.

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